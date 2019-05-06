Ерёмин Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Сергей Леонидович

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Место рождения

деревня Снетиново

Дата рождения

06.05.1973

Дата смерти

16.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Снетиново
Место жительства
Неизвестно
деревня Снетиново
Смерть
16.12.1995
Причина смерти: автомобильная авария
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