Ерёмин Сергей Леонидович
Место рождениядеревня Снетиново
Дата рождения06.05.1973
Дата смерти16.12.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Снетиново
Место жительства
Неизвестно
деревня Снетиново
Смерть
16.12.1995
Причина смерти: автомобильная авария