Суворов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбузова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Суворова Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Федор Владимирович
Мать ребёнка: Суворова Фаина
Рождение ребёнка
13.09.1967
Сын: Суворов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Суворова Фаина