Свешников Фёдор Афанасьевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1739
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Свешников Афанасий Фёдорович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Свешников Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Свешников Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана