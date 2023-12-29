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Свешников Фёдор Афанасьевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1739

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Свешников Афанасий Фёдорович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1766

Сын: Свешников Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Свешников Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Свешников Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1798

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