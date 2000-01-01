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Прохоров Василий Петрович
Прохоров Василий Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.1933
Пол
Мужской
Отец
Прохоров Пётр Семенович
Мать
Агаревская Фёкла Семёновна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1933
Отец:
Прохоров Пётр Семенович
Мать:
Агаревская Фёкла Семёновна
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