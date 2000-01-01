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Прохоров Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1933

Отец: Прохоров Пётр Семенович

Мать: Агаревская Фёкла Семёновна

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