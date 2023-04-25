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Варвара Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1909 ст.

Дата смерти

11.08.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1909 ст.

Отец: Григорiй Игнатьев

Мать: Агапiя Афанасьева

Восприемники той же деревни Василия Михайлова жена Анисия Терентьева. Крестили 21 ноября 1909 года в Христорождественской церкви села Арино.
Смерть
11.08.1910 ст.
Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Умерла 11 августа 1910 года в возрасте 11 месяцев от кровавого поноса. Хоронили 13 августа 1910 года на приходском кладбище села Арино.
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