Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1909 ст.
Дата смерти11.08.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1909 ст.
Отец: Григорiй Игнатьев
Мать: Агапiя Афанасьева
Восприемники той же деревни Василия Михайлова жена Анисия Терентьева. Крестили 21 ноября 1909 года в Христорождественской церкви села Арино.
Смерть
11.08.1910 ст.
Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Умерла 11 августа 1910 года в возрасте 11 месяцев от кровавого поноса. Хоронили 13 августа 1910 года на приходском кладбище села Арино.