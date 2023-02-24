Савинов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Учелькина Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: ?
новая Бесовка, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Василий Антонович
Мать ребёнка: ?
с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно