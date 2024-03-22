Асфяндияров Аббес
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Асфендиаров Мардиалим
Мать: Зулейха (Залика)
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия
д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Майнур
Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия
д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1943
Сын: Асфяндияров Бяшар
Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия
д.Антяровка
Рождение ребёнка
1946
Сын: Асфяндияров Жяфяр
Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Асфяндияров Хайдяр
Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асфяндиярова Рабия
Военная служба
Неизвестно
Асфяндияров Аббес Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, к/з Ворошилов, д. Антяровка Воинское звание: рядовой Воен... Показать все
Смерть
Неизвестно