Асфяндияров Аббес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфяндияров Аббес

Место рождения

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Асфендиаров Мардиалим

Мать: Зулейха (Залика)

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Майнур

Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1943

Сын: Асфяндияров Бяшар

Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия

д.Антяровка
Рождение ребёнка
1946

Сын: Асфяндияров Жяфяр

Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1949

Сын: Асфяндияров Хайдяр

Мать ребёнка: Асфяндиярова Рабия

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асфяндиярова Рабия

Военная служба
Неизвестно
Асфяндияров Аббес Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, к/з Ворошилов, д. Антяровка Воинское звание: рядовой Воен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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