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Панутриев Кирилл Ильич

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1899

Дата смерти

До ?.12.1919

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Панутриев Илья Ефимович

Мать: не указана

Беларусь
Могилевская губерния
Место жительства
Около 1906
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Переезд в д. Новоорловка в ходе Столыпинской аграрной реформы
Работа или профессия
До 1915
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Шахтер (Анжеро-Судженские копи)
Военная служба
Около 1915
д. Павловка Колыонской волости Мариинского уезда Томской губернии
Демобилизация
До 03.03.1918
Выход России из Первой Мировой
Военная служба
Около ?.02.1919
Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Вступил в партизанский отряд Петра Лубкова
Смерть
До ?.12.1919
Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: На войне
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