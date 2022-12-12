Панутриев Кирилл Ильич
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1899
Дата смертиДо ?.12.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Панутриев Илья Ефимович
Мать: не указана
Беларусь
Могилевская губерния
Место жительства
Около 1906
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Переезд в д. Новоорловка в ходе Столыпинской аграрной реформы
Работа или профессия
До 1915
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Шахтер (Анжеро-Судженские копи)
Военная служба
Около 1915
д. Павловка Колыонской волости Мариинского уезда Томской губернии
Демобилизация
До 03.03.1918
Выход России из Первой Мировой
Военная служба
Около ?.02.1919
Вступил в партизанский отряд Петра Лубкова
Смерть
До ?.12.1919
Причина смерти: На войне