Гак Гурова Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гак Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
21.01.1939
Сын: Гак Федор Васильевич
Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно