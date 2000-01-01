Гак Гурова Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Гурова Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гак Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
21.01.1939

Сын: Гак Федор Васильевич

Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Василий Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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