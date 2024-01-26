Романова (Козлова) ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов александр поликарпович
Мать: Козлова любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов александр васильевич
Отец ребёнка: Романов василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов михаил васильевич
Отец ребёнка: Романов василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов василий