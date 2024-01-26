Романова (Козлова) ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Козлова) ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов александр поликарпович

Мать: Козлова любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов александр васильевич

Отец ребёнка: Романов василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов михаил васильевич

Отец ребёнка: Романов василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов василий

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