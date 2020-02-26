Крутиченко ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.02.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крутиченко СЕМЕН ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1957
Сын: Крутиченко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
27.12.1957
Дочь: Петракова Наталья Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2020