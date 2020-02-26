Крутиченко ПЕТР СЕМЕНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутиченко ПЕТР СЕМЕНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутиченко СЕМЕН ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1957

Сын: Крутиченко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
27.12.1957

Дочь: Петракова Наталья Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.2020
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