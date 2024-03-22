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Райков Георгий Васильевич

Место рождения

Митронино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

06.05.1915

Дата смерти

07.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915

Отец: Райков Василий Игнатьевич

Мать: Райкова Анна Тимофеевна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Место жительства
С 1932 по 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
коломенская ул д 5 кв 9
Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Райков Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Райкова Антонина Никифоровна

Жары, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1961 по 1988
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
в своем доме
Развод
19.11.1980

Жена: Райкова Антонина Никифоровна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
по реш тосн суда от 27.12.1962
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райкова Антонина Никифоровна

Жары, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.02.1984
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
умер в г. никольское тосн р-н лен обл
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