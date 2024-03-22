Райков Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1915
Дата смерти07.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915
Отец: Райков Василий Игнатьевич
Мать: Райкова Анна Тимофеевна
Место жительства
С 1932 по 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
коломенская ул д 5 кв 9
Рождение ребёнка
17.06.1957
Сын: Райков Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Райкова Антонина Никифоровна
Место жительства
С 1961 по 1988
в своем доме
Развод
19.11.1980
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
по реш тосн суда от 27.12.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1984
умер в г. никольское тосн р-н лен обл