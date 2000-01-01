Борщева Домна Никитина
Место рожденияВалуйский уезд Воронежской губернии
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Валуйский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1878
Сын: Борщев Иван Карпович
Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович
Большепесчанская вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно