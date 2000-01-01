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Борщева Домна Никитина

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Место рождения

Валуйский уезд Воронежской губернии

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Валуйский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1878

Сын: Борщев Иван Карпович

Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович

Большепесчанская вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Борщев Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Борщев Василий Карпович

Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Борщев Максим Карпович

Отец ребёнка: Борщев Карп Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщев Карп Федорович

Смерть
Неизвестно
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