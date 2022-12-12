Катенин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения22.12.1792
Дата смерти04.06.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Место жительства
С 1822 по 1825
Место жительства
По 1822
Место жительства
С 1825 по 1827
Место жительства
С 1827 по 1832
Место жительства
С 1833
Место жительства
С 1838 по 1853
Смерть
04.06.1853