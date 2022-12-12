Катенин Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катенин Павел Александрович

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Место рождения

Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

22.12.1792

Дата смерти

04.06.1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1792
Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1822 по 1825
Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд
Место жительства
По 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1825 по 1827
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1827 по 1832
Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1833
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1838 по 1853
Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
04.06.1853
Шаево, Паломская волость, Кологривский уезд
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