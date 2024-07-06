Омелина (Богачёва) Татьяна Ивановна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Омелина (Богачёва) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

12.08.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шилова (Омелина) Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Омелин Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
20.12.1899

Сын: Омелин Василий Петрович

Отец ребёнка: Омелин Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Омелин Владимир

Отец ребёнка: Омелин Пётр Терентьевич

Смерть
12.08.1962

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