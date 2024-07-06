Омелина (Богачёва) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти12.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шилова (Омелина) Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Омелин Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
20.12.1899
Отец ребёнка: Омелин Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Омелин Владимир
Отец ребёнка: Омелин Пётр Терентьевич
Смерть
12.08.1962