Ходырев Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ходырев Анна Ипполитовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно