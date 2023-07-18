Ходырев Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ходырев Фрол Ипполитович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ходырев Анна Ипполитовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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