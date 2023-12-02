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Мухаметшин Дамир Фаргатович
Мухаметшин Дамир Фаргатович
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Древо
Место рождения
Казань
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мухаметшин Фаргат
Мать
Мухаметшина Насыбуллина Ильмира Мансуровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мухаметшин Фаргат
Мать:
Мухаметшина Насыбуллина Ильмира Мансуровна
Казань
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