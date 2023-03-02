Схоменко Анастасия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Приходько Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шель Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1931
Сын: Схоменко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Схоменко Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно