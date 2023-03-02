Схоменко Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Анастасия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Приходько Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шель Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
15.02.1931

Сын: Схоменко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Схоменко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Схоменко Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Схоменко Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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