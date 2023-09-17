Колычева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1933

Сын: Колычев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Колычев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1946

Сын: Колычев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Колычев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Колычев Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колычев Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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