Колычева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1933
Сын: Колычев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Колычев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1946
Сын: Колычев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Колычев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Колычев Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно