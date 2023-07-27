Русаковы (Кислинские) Просковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаковы (Кислинские) Просковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Свидетельство о заключении брака
Бракосочетание
28.02.1921

Муж: Русаковы Григорий Егорович

Свидетельство о заключении брака
Рождение ребёнка
23.07.1925

Сын: Русаковы Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович

Старый Искитим, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаковы Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаковы Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович

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