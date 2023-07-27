Русаковы (Кислинские) Просковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.02.1921
Свидетельство о заключении брака
Рождение ребёнка
23.07.1925
Сын: Русаковы Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович
Старый Искитим, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаковы Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаковы Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Русаковы Григорий Егорович