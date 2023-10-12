Бобрецов Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Архангельская губ., Мезенский уезд, Койнасская вол.
Ранение
Между 14.10.1914 и 18.10.1914
Ранен/контужен в боях 14 - 18.10.1914 под д. Подвысоке, д. Орлово. Источник: Именной список потерь нижних чинов в 12 Финляндском стрелковом полку. (РГВИА Ф.16196, Оп.1, Д.841, док.58277)
Военная служба
1914
Стрелок, 12-й Финляндский стрелковый полк.
Пропал без вести (военное)
18.06.1915
Пропал без вести 18.06.1915, д. Подвысоке (Галиция). Источник: Именные списки потерь нижних чинов в 12 Финляндском стрелковом полку в боях с 15 по 30 июня 1915 г., 1915.07.04. (РГВИА Ф.16196, Оп.1, Д... Показать все
Военная служба
1915
Ефрейтор, 12-й Финляндский стрелковый полк.
Смерть
Неизвестно