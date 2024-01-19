Перова (Лазарева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Лазарева) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Доминика Дмитриевна

Отец ребёнка: Перов Дмитрий Ильич

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Перов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Перов Дмитрий Ильич

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.04.1782
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Дмитрий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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