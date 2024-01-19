Перова (Лазарева) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Доминика Дмитриевна
Отец ребёнка: Перов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Перов Дмитрий Ильич
Упоминание
?.04.1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перов Дмитрий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно