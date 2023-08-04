Курмаев Нургали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаев Нургали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

1736 г.р.
1739 г.р.
1744 г.р.
1747 г.р.
1747 г.р.
1749 г.р.

Добавил:

YI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Искандаров Курмай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Габдри

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Габдрашид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кали

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Салимгуль

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Разматулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гулейхан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ибатулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Файзулла

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Зульбухар

Смерть
Неизвестно
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