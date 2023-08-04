Курмаев Нургали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Искандаров Курмай
Рождение ребёнка
1736
Сын: Габдри
Рождение ребёнка
1739
Сын: Габдрашид
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кали
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Салимгуль
Рождение ребёнка
1747
Сын: Разматулла
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гулейхан
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ибатулла
Рождение ребёнка
1755
Сын: Файзулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафина Зульбухар
Смерть
Неизвестно