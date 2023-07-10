Балаганчик Иннокентий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаганчик Иннокентий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900

Отец: Балаганчик Гаврил

Мать: Хабаровская Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.12.1990

Сын: Балаганчик Гаврил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1992

Сын: Балаганчик Павел Иннокентьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1996

Дочь: Балаганчик Диана Иннокентьевна

Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
11.03.2000

Сын: Балаганчик Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.2006

Сын: Балаганчик Дмитрий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна

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