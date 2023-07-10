Балаганчик Иннокентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1900
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900
Отец: Балаганчик Гаврил
Рождение ребёнка
10.12.1990
Сын: Балаганчик Гаврил Иннокентьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1992
Сын: Балаганчик Павел Иннокентьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1996
Дочь: Балаганчик Диана Иннокентьевна
Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
11.03.2000
Сын: Балаганчик Иван Иннокентьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.2006
Сын: Балаганчик Дмитрий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Акулина Михайловна