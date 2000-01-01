Соболева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1979

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1979

Отец: Соболев Владимир Васильевич

Мать: Бабкина Нина Федоровна

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