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Евдоким Иванов
Евдоким Иванов
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Древо
Место рождения
д. Кондаково, Меленковский уезд
Дата рождения
Около 1691
Дата смерти
1770
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец:
Иван
Мать:
?
д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
1770
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