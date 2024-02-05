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Евдоким Иванов

Место рождения

д. Кондаково, Меленковский уезд

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Иван

Мать: ?

д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
1770
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