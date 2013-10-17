Коваленко (Аленченко) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1929
Дата смерти17.10.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Раиса
Отец ребёнка: Коваленко Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулина Наталья
Отец ребёнка: Коваленко Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Дмитрий Васильевич
Смерть
17.10.2013