Коваленко (Аленченко) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Аленченко) Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1929

Дата смерти

17.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929

Отец: Аленченко Федор Филимонович

Мать: Аленченко Ксения Меркуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Раиса

Отец ребёнка: Коваленко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулина Наталья

Отец ребёнка: Коваленко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Дмитрий Васильевич

Смерть
17.10.2013
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