Зырянова -- Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1873
Дочь: Зырянова Марфа Фоминовна
Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1876
Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1877 ст.
Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович
Рождение ребёнка
02.04.1881
Дочь: Воротникова Евдокия Фоминовна
Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно