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Зырянова -- Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: Зырянова Марфа Фоминовна

Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1876

Сын: Зырянов Прохор Фоминович

Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.1877 ст.

Сын: Зырянов Феодул Фоминович

Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Воротникова Евдокия Фоминовна

Отец ребёнка: Зырянов Фома Михайлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Фома Михайлович

Смерть
Неизвестно
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