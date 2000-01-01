Дек (Deck) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дек (Deck) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1714

Дата смерти

23.11.1775

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Дек Иоганнес Венделин

Мать: Мосбрехер Барбара

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.06.1747

Дочь: Дек Анна Мария

Мать ребёнка: Фетш Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетш Мария Ева

Смерть
23.11.1775
Неэвилеер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
24.11.1775
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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