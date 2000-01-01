Дек (Deck) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1714
Дата смерти23.11.1775
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Дек Иоганнес Венделин
Мать: Мосбрехер Барбара
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.06.1747
Дочь: Дек Анна Мария
Мать ребёнка: Фетш Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетш Мария Ева
Смерть
23.11.1775
Неэвилеер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
24.11.1775
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция