Каштанов Даниил Кириллович
Место рожденияАлтайский край г Змеиногорск
Дата рождения25.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1992
Отец: Каштанов Кирилл Викторович
Мать: Каштанова Светлана
Алтайский край г Змеиногорск
Бракосочетание
15.10.2016
Рождение ребёнка
21.01.2018
Сын: Каштанов Григорий Даниилович
Мать ребёнка: Каштанова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.2022
Сын: Каштанов Мирон Даниилович
Мать ребёнка: Каштанова Татьяна Андреевна
Москва, город федерального значения Москва