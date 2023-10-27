Каштанов Даниил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанов Даниил Кириллович

Место рождения

Алтайский край г Змеиногорск

Дата рождения

25.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1992

Отец: Каштанов Кирилл Викторович

Мать: Каштанова Светлана

Алтайский край г Змеиногорск
Бракосочетание
15.10.2016

Жена: Каштанова Татьяна Андреевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.2018

Сын: Каштанов Григорий Даниилович

Мать ребёнка: Каштанова Татьяна Андреевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.2022

Сын: Каштанов Мирон Даниилович

Мать ребёнка: Каштанова Татьяна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
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