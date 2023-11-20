Дербенцева Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпова Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Храпов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Храпов Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно