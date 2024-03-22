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Гребенщиков Петр Яковлев

Место рождения

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

19.03.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Гребенщиков Яков Федорович

Мать: Гребенщикова Анна Васильева

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Домника

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Евдокия Феодорова

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Феодорова

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Гребенщиков Иван Петров

Мать ребёнка: Евдокия Феодорова

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1863

Сын: Гребенщиков Семен Петров

Мать ребёнка: Евдокия Феодорова

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Феодорова

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенщиков Дмитрий Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.03.1873 ст.
Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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