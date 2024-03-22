Гребенщиков Петр Яковлев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти19.03.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Домника
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
20.07.1863
Мать ребёнка: Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенщиков Дмитрий Петров
Смерть
19.03.1873 ст.