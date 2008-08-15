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(Самойлова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

05.08.1989

Дата смерти

15.08.2008

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1989

Отец: Самойлов Николай Иванович

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Надгробный памятник
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
15.08.2008
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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