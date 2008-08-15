(Самойлова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1989
Дата смерти15.08.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1989
Отец: Самойлов Николай Иванович
Надгробный памятник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.2008
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник