Макарова (Херувимова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
год рождения рассчитан на основании даты бракосочетания 08.11.1887 из метрической книги. указано, что вступила в брак в 17 лет
Бракосочетание
08.11.1887
Муж: Макаров Петр Никитич
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Макаров Петр Никитич
Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно