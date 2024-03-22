Макарова (Херувимова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Херувимова) Параскева Михайловна

Место рождения

Лубянцы, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубянцы, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
год рождения рассчитан на основании даты бракосочетания 08.11.1887 из метрической книги. указано, что вступила в брак в 17 лет
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Макаров Петр Никитич

Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Сын: Макаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр Никитич

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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