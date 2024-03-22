Спирин Матвей Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Спирин Ермолай Ефимов
21 год в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Спирина Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Спирина Вера Фаддиева
1 год в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Вера Фаддиева
Смерть
Неизвестно