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Спирин Матвей Ермолаев

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Вычислено 1896 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Спирин Ермолай Ефимов

Мать: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
21 год в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Спирина Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Спирина Вера Фаддиева

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Вера Фаддиева

Смерть
Неизвестно
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