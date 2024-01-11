Котенев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1959
Отец: Котенев Петр Васильевич
Мать: Котенева Зоя Егоровна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Дочь: Котенева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Косорукова Галина Викторовна
Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно