Котенев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенев Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1959

Отец: Котенев Петр Васильевич

Мать: Котенева Зоя Егоровна

Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Котенева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Косорукова Галина Викторовна

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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