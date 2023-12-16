Красавчикова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавчикова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1935

Дочь: Демидова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Аркадьев Дмитрий

Ярославская область город Ярославль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркадьев Дмитрий

Удочерил Демидову Галину и дал свое отчество, официально став отцом, примерно в 1938 году. Родной отец Галины погиб. Года не известны. Примерно в 1935-1937
Смерть
1951
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