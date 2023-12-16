Красавчикова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1935
Дочь: Демидова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Аркадьев Дмитрий
Ярославская область город Ярославль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аркадьев Дмитрий
Удочерил Демидову Галину и дал свое отчество, официально став отцом, примерно в 1938 году. Родной отец Галины погиб. Года не известны. Примерно в 1935-1937
Смерть
1951