Клищенко Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1866
Дочь: (клищенко Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Клищенко Пахомий Яковлевич
Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.09.1871
Сын: Клищенко Иоаким Яковлевич
Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Клищенко Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.02.1873
Дочь: Клищенко Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (клищенко Синклитикия Яковлевна
Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно