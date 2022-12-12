Клищенко Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1866

Дочь: (клищенко Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Клищенко Пахомий Яковлевич

Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Клищенко Иоаким Яковлевич

Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Клищенко Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.02.1873

Дочь: Клищенко Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (клищенко Синклитикия Яковлевна

Отец ребёнка: Клищенко Яков Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищенко Яков Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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