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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1910

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1910

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
1978
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