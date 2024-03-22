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Селин Николай Георгиевич

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Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1959

Отец: Селин Георгий Мефодьевич

Мать: Селина Ираида Ивановна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1978

Сын: Селин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Селина Антонина

Развод
Неизвестно

Жена: Селина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Селина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селина Антонина

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