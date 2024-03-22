Селин Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1959
Отец: Селин Георгий Мефодьевич
Мать: Селина Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
?.03.1978
Мать ребёнка: Селина Антонина
Развод
Неизвестно
Жена: Селина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Селина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селина Антонина