Луковников Николай Арсеньтьевич
мужской, родился Неизвестно
ОтецЛуковников АрсеньтийНеизвестно г.р.
МатьЛуковникова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Луковникова (Чикмарёва) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
Дети
Луковников ?Неизвестно г.р.
Луковников ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луковников Арсеньтий
Мать: Луковникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников ?
Мать ребёнка: Луковникова (Чикмарёва) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников ?
Мать ребёнка: Луковникова (Чикмарёва) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно