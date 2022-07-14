Луковников Николай Арсеньтьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Луковников Николай Арсеньтьевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Луковников АрсеньтийНеизвестно г.р.
Мать
Луковникова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Луковникова (Чикмарёва) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
Дети
Луковников ?Неизвестно г.р.
Луковников ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луковников Арсеньтий

Мать: Луковникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников ?

Мать ребёнка: Луковникова (Чикмарёва) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников ?

Мать ребёнка: Луковникова (Чикмарёва) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковникова (Чикмарёва) Людмила

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