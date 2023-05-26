Кривощекова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
29.10.1899 ст.
Дочь: Августина Ефимовна
Отец ребёнка: Кривощеков Степан Ефимович
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 150 стр 177
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно