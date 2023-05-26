Кривощекова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1899 ст.

Дочь: Августина Ефимовна

Отец ребёнка: Кривощеков Степан Ефимович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 150 стр 177
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощеков Степан Ефимович

Смерть
Неизвестно
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