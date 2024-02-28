Чернецова (Мартемьянова) Ирина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецова (Мартемьянова) Ирина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
09.12.1988

Дочь: Ильченко (Чернецова) Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Чернецов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
08.11.1996

Сын: Чернецов Роман Игоревич

Отец ребёнка: Чернецов Игорь Владимирович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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