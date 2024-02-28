Чернецова (Мартемьянова) Ирина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1988
Дочь: Ильченко (Чернецова) Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Чернецов Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
08.11.1996
Отец ребёнка: Чернецов Игорь Владимирович
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область