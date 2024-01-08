Рахимов Сулейман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1932
Сын: Рахимов Зельфехар Сулейманович
Мать ребёнка: Хакимова Амина
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Дамир Сулейманович
Мать ребёнка: Хакимова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухтарова Дания Сулеймановна
Мать ребёнка: Хакимова Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакимова Амина
Смерть
1941