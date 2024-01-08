Рахимов Сулейман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимов Сулейман

Рахимов Сулейман

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Рахимов Зельфехар Сулейманович

Мать ребёнка: Хакимова Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Дамир Сулейманович

Мать ребёнка: Хакимова Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухтарова Дания Сулеймановна

Мать ребёнка: Хакимова Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова Амина

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close