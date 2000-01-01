Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Федор

Смерть
1981
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