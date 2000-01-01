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Антонина
Антонина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1981
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Галина
1951 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь:
Галина
Отец ребёнка:
Федор
Смерть
1981
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