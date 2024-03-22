Чебыкин Михаил Никитин
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1746
Отец: Чебыкин Никита
53 года в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Баева Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова
20 лет в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское 74 года в 1850 году 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Чебыкина Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова
13 лет в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чебыкин Александр Михайлов
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова
8 лет в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Чебыкина Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова
4 года в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно