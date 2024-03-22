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Чебыкин Михаил Никитин

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Чебыкин Никита

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
53 года в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Баева Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 лет в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское 74 года в 1850 году 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Чебыкина Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1791

Сын: Чебыкин Александр Михайлов

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова

8 лет в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Чебыкина Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Чебыкина Дарья Иванова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1799 году Тобольск 156 15 1143 1799 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно
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