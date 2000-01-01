Юлдашева (Павлова (?)) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашева (Павлова (?)) Ольга

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Место рождения

г. Юрьев-Польский Владимирской области

Дата рождения

24.07.1919

Дата смерти

06.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919

Отец: Павлов (?) Михаил

Мать: Павлова (?), Жидилева Клавдия

г. Юрьев-Польский Владимирской области
Рождение ребёнка
27.06.1947

Дочь: Эрика

Отец ребёнка: Юлдашев Галимзян

Рождение ребёнка
13.04.1950

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Юлдашев Галимзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступак ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлдашев Галимзян

Смерть
06.02.1972
г. Иваново
Похороны
Неизвестно
г. Иваново
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