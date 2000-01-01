Юлдашева (Павлова (?)) Ольга
Место рожденияг. Юрьев-Польский Владимирской области
Дата рождения24.07.1919
Дата смерти06.02.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919
Отец: Павлов (?) Михаил
г. Юрьев-Польский Владимирской области
Рождение ребёнка
27.06.1947
Дочь: Эрика
Отец ребёнка: Юлдашев Галимзян
Рождение ребёнка
13.04.1950
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Юлдашев Галимзян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ступак ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлдашев Галимзян
Смерть
06.02.1972
г. Иваново
Похороны
Неизвестно
г. Иваново