Досаев Жамаль Саляхович
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Досаев Саляхетдин
Мать: ?
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна
д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.06.1927
Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досаев Мохаммят Жамалович
Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досаев Гайфетдин Жамалович
Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно