Досаев Жамаль Саляхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДосаев Жамаль Саляхович

Досаев Жамаль Саляхович

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Досаев Саляхетдин

Мать: ?

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Досаев Фаттях Жамалович

Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна

д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Досаев Ахмят Жамал Улы

Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Мохаммят Жамалович

Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Гайфетдин Жамалович

Мать ребёнка: Досаева Катима Изаметдиновна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close