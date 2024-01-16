Сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСын

Сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1972

Сын: Мяндин Андрей

Мать ребёнка: Чупрова Надежда

Рождение ребёнка
14.10.1980

Сын: Мяндин Павел

Мать ребёнка: Чупрова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мяндин Сын

Мать ребёнка: Чупрова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мяндин Сын

Мать ребёнка: Чупрова Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close