Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1972
Сын: Мяндин Андрей
Мать ребёнка: Чупрова Надежда
Рождение ребёнка
14.10.1980
Сын: Мяндин Павел
Мать ребёнка: Чупрова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мяндин Сын
Мать ребёнка: Чупрова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мяндин Сын
Мать ребёнка: Чупрова Надежда
Работа или профессия
Неизвестно