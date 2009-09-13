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Кулагин Георгий Григорьев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

13.09.09

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.09

Отец: Кулагин Григорий Макаров

Мать: Кулагина Татьяна Васильева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
16.09.1918
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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