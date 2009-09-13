Кулагин Георгий Григорьев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения13.09.09
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.09
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
16.09.1918
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно